Parijs blijft bezorgd over Air France-KLM

De Franse overheid blijft bezorgd over de situatie bij Air France-KLM. Dat liet de Franse transportminister Elisabeth Borne dinsdag weten. Ze herhaalde in een radio-interview dat de Franse overheid niet van plan is om haar belang in Air France-KLM te verkopen.

Borne uitte eerder ook al haar zorgen over de toekomst van Air France vanwege het slepende loonconflict bij de luchtvaartmaatschappij en het vertrek van topman Jean-Marc Janaillac van moederconcern Air France-KLM. Air France-KLM moet een concurrerend bedrijf zijn, zo gaf ze aan. Verder hoort de overheid zich niet te bemoeien met het management bij het concern, aldus Borne.

Air France-KLM houdt dinsdag de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering. Naar verluidt wordt een deel van het takenpakket van Janaillac overgenomen door topbestuurder Anne-Marie Couderc. De dagelijkse leiding zou tijdelijk in handen komen van de topmannen van de dochterondernemingen. Air France-baas Franck Terner en KLM-hoofd Pieter Elbers zullen samen met financieel topman van het concern Frédéric Gagey die taken verdelen.