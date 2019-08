Parfumketen Douglas verkoopt meer luchtjes

De Duitse parfum- en cosmeticaketen Douglas heeft een hogere omzet gedraaid, mede dankzij sterke groei van de onlineverkopen. Het bedrijf boekte in het derde kwartaal van het gebroken boekjaar een omzet van 762 miljoen euro, bijna 6 procent meer op jaarbasis.

Daarbij namen de onlineverkopen met meer dan 44 procent toe. Het bedrijfsresultaat bedroeg 41 miljoen euro. Over de eerste negen maanden van het boekjaar werd een omzet behaald van 2,7 miljard euro, met een resultaat van 247 miljoen euro.

Onlangs werd nog bekend dat Douglas zeventig van zijn 2400 filialen in Europa wil gaan sluiten vanwege tegenvallende groeivooruitzichten voor die zaken. Het gaat daarbij hoofdzakelijk om winkels buiten Duitsland. Deze moeten eind 2020 de deuren sluiten. Daar staat tegenover dat Douglas nieuwe locaties wil gaan openen, met name in Oost-Europa.