Papieren acceptgiro steeds vaker in kliko

De papieren acceptgiro is overduidelijk verder op zijn retour. Vorig jaar werden nog maar 11 miljoen betalingen gedaan via het formulier. Dat betekende een daling met 3,5 miljoen ten opzichte van 2017, aldus Currence, het bedrijf achter de acceptgiro, maar ook achter betaaldiensten als iDEAL en iDIN.

Ruim negen van de tien verzonden acceptgiro’s worden volgens Currence momenteel weggegooid. Vooral omdat de ontvanger de betaling digitaal doet.

Waar de acceptgiro langzaam verdwijnt, zitten mobiele betalingen duidelijk in de lift. Zeven op de tien iDEAL-betalingen behelzen een mobiele transactie, tegen ruim de helft een jaar eerder. De groei komt vooral op het conto van de toegenomen iDEAL-betalingen tussen consumenten onderling. Deze namen een vlucht door de populariteit van Tikkie en mobiele apps van banken. Vorig jaar werden in totaal 524 miljoen iDEAL-betalingen gedaan.

Ook het gebruik van de identificatie- en inlogdienst van de banken, iDIN stijgt. Afgelopen december werden 322.000 iDIN-transacties gedaan. In december 2017 waren dat er nog 72.000. Verder maken steeds meer consumenten en bedrijven gebruik van (digitale) incassomachtigingen. Deze werd vorig jaar 483.000 keer afgegeven. Dat was 73 procent meer dan in 2017.