Papieren aandeel aan toonder verdwijnt

Het papieren aandeel aan toonder, waarop geen naam staat van de eigenaar, is met ingang van maandag afgeschaft. De maatregel is onderdeel van de strijd van de overheid tegen belastingontduikers, witwassers en terroristen. Doordat dergelijke aandelen zonder plichtplegingen en anoniem over te dragen zijn, waren ze populair bij de onderwereld.

De handel in aandelen van vennootschappen zonder beursnotering kan hierdoor alleen nog via een effectenrekening bij een bank of beleggingskantoor. Die rekening staat op naam en dus is de eigenaar niet langer anoniem.

Vennootschappen moeten de aandelen vanaf nu zelf op naam zetten. Doen ze dat niet, dan gebeurt dat „van rechtswege” op 1 januari. Wie nog papieren aandelen in huis heeft, doet er verstandig aan ze voor 1 januari 2021 in te leveren bij de vennootschap die ze heeft uitgegeven. Anders vallen ze terug aan de uitgever.

Onder anderen de Britten, Duitsers, Luxemburgers en Belgen gingen Nederland al voor met de afschaffing van het aandeel aan toonder.