Panasonic schikt corruptiezaak in VS

Panasonic heeft een corruptiezaak in de Verenigde Staten geschikt voor ongeveer 280 miljoen dollar. Managers bij de tak van het Japanse elektronicaconcern die entertainmentsystemen voor vliegtuigen levert, zouden adviseurs in het Midden-Oosten en Azië geld hebben gegeven waar geen tegenprestatie tegenover stond. Dat geld zou in de boekhouding verstopt zijn.

Moederbedrijf Panasonic betaalt 143 miljoen dollar aan de Amerikaanse beurswaakhond Securities and Exchange Commission. Panasonic Avionics betaalt daarnaast boetes van rond de 137 miljoen dollar aan de Amerikaanse justitie.

De corrupte praktijken zouden van 2007 tot en met 2016 hebben gelopen.