Panasonic en Toshiba staken leveringen Huawei

De elektronicaproducenten Panasonic en Toshiba schorten bepaalde leveringen aan het Chinese techbedrijf Huawei op. Beide Japanse concerns reageren daarmee op de sancties van de Verenigde Staten tegen Huawei wegens verdenkingen van spionagepraktijken.

Panasonic laat weten dat de ban geldt voor producten die voor minstens een kwart uit Amerikaanse materialen of technologieën bestaan. Op de Chinese website van Panasonic meldt het Japanse bedrijf overigens dat het normaal aan Huawei blijft leveren.

Toshiba volgde kort na de aankondiging van Panasonic met een soortgelijke aankondiging over staking van een deel van de leveringen aan Huawei. In het geval van Toshiba gaat het in ieder geval om chipleveringen.

Eerder deed een reeks Amerikaanse, Aziatische en Europese bedrijven Huawei al in de ban. Wel zijn de aangekondigde Amerikaanse restricties een aantal maanden uitgesteld.