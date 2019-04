Panama Papers leverden al ruim 1 miljard euro op

Drie jaar na de eerste publicaties over de zogeheten Panama Papers hebben overheden wereldwijd al ruim een miljard euro aan boetes en achterstallige belasting opgelegd, meldt Trouw. En het einde is nog niet in zicht: nog altijd lopen er honderden onderzoeken naar de verborgen vermogens die klanten van het Panamese juridisch advieskantoor Mossack Fonseca hebben weggestopt in belastingparadijzen.

Op 3 april 2016 publiceerden bijna 400 journalisten wereldwijd voor het eerst over de massale belastingontwijking en -ontduiking die centraal staat in de Panama Papers. Het Verenigd Koninkrijk voert de lijst aan waar het gaat om naheffingen en boetes, met 225 miljoen euro. Maar ook in Frankrijk (122 miljoen) en Australië (82 miljoen) heeft de fiscus inmiddels al forse bedragen geïncasseerd. In Nederland is tot december vorig jaar in totaal 8 miljoen aan naheffingen en boetes geïnd op basis van de gelekte data.