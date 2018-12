„Pakketsorteerders PostNL onderbetaald”

Meer dan honderd pakketsorteerders die via uitzendbureau Young Capital werken voor PostNL worden onderbetaald, meldt vakbond FNV. De bond zegt zich daarbij te baseren op een onderzoek van de Inspectie SZW, die twee pakketdepots zou hebben bezocht na klachten hierover.

De sorteerders op de pakketdepots in Den Hoorn en Sassenheim krijgen volgens FNV niet betaald volgens de PostNL-cao, maar worden ingezet tegen het minimumloon. De bond zegt dat dit in strijd is met de wet. PostNL en Young Capital zouden gebruikmaken van een zogeheten schijnconstructie. Daarmee zouden ze op loonkosten willen besparen. Dat zou gaan om „enkele tonnen per jaar”, aldus de bond. FNV wijst er op verder op dat de pakkettenmarkt sterk groeit, maar PostNL nergens sorteerders in dienst neemt.

PostNL laat in een reactie weten samen te werken met zogeheten contracting-partijen die het sorteerproces verzorgen. Met die partners, zoals Young Capital, Tempo Team Outsourcing, In Person en Otto, kan worden ingespeeld op groeiende pakketvolumes in drukke periodes.

„Contracting is een bestaande manier van werken waarbij wij en onze contracting-partners ons altijd hebben gehouden aan de wettelijke kaders”, aldus het bedrijf dat zich niet kan vinden in het rapport van de Inspectie SZW. „Deze zijn juridisch onjuist en gebaseerd op een eenzijdig en onvolledig onderzoek. Op basis van vergelijkbare rapporten lopen er nu nog rechtszaken, wij willen niet vooruitlopen op de mogelijke uitkomst van een rechtszaak”, zo gaf een woordvoerster aan.