Pakketjes stuwen omzet PostNL

Post- en pakketbedrijf PostNL heeft zijn omzet afgelopen jaar licht opgevoerd. Daarbij was de pakketbezorging de drijvende kracht. Het bedrijf profiteerde van de verder toegenomen bestellingen van producten op internet. De winst was een stuk lager.

In het vierde kwartaal, het drukste voor de pakketbezorging vanwege de feestdagen en uitverkoopdagen als Black Friday, vervoerde PostNL een vijfde meer pakketten. Aan dergelijke pieken zijn echter ook extra kosten verbonden, waarschuwde topvrouw Herna Verhagen.

Ook over heel 2018 noteerde het bedrijf een vergelijkbare groei. Het volume van briefpost daalde juist met iets meer dan een tiende.

PostNL bespaarde vorig jaar 48 miljoen euro aan kosten. In het tweede halfjaar zette het bedrijf daarbij een versnelling in. De omzet van PostNL kwam uit op een kleine 2,8 miljard euro, 47 miljoen euro meer dan in 2017. Onder de streep hield de postbezorger daar 127 miljoen euro van over. Dat was een jaar eerder nog 179 miljoen euro.

Voor dit jaar verwacht PostNL een onderliggend bedrijfsresultaat van tussen de 170 miljoen en 200 miljoen euro. Dat was vorig jaar 188 miljoen euro.