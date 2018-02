Pakketjes bezorgen PostNL meer omzet

PostNL blijft profiteren van de sterke groei bij de pakketbezorging. Daardoor ging de omzet van het bezorgbedrijf in het vierde kwartaal, ondanks verder dalende postvolumes, toch weer omhoog. Door de sterker dan verwachte volumedaling bij postbezorging ziet het bedrijf zich genoodzaakt verdere kostenbesparingen te realiseren.

PostNL zette over het slotkwartaal van 2017 een omzet van 980 miljoen euro in de boeken, tegenover 955 miljoen euro in dezelfde periode een jaar eerder. Pakketbezorging was goed voor 321 miljoen euro aan opbrengsten, tegen 271 miljoen euro een jaar eerder.

Het bezorgen van brieven leverde PostNL 501 miljoen euro op, tegen 540 miljoen euro in de laatste drie maanden van 2016. Het bedrijf kondigde aan op de middellange termijn 40 miljoen euro structureel te gaan bezuinigen. Dit zal vooral gebeuren op diensten als IT en personeelszaken. Het is nog niet duidelijk hoeveel banen dit gaat kosten.

Het onderliggende operationele bedrijfsresultaat kwam in het vierde kwartaal uit op 98 miljoen euro, dat was 12 miljoen euro minder dan een jaar eerder. Over heel 2017 kwam deze uit op 225 miljoen euro, wat eerder door PostNL al werd aangekondigd. Voor dit jaar wordt een bedrijfsresultaat verwacht van 160 miljoen euro. Het bedrijf verwacht de nodige kosten te zullen moeten maken, onder meer op het gebied van logistiek.

Het bedrijf sloot 2017 af met een omzet van bijna 3,5 miljard euro, tegen ruim 3,4 miljard euro in 2016. Circa 38 procent van de opbrengsten haalde PostNL uit diensten die gerelateerd zijn aan e-commerce. Dat was een jaar eerder nog 33 procent.

PostNL stelde voor om 0,23 euro per aandeel aan dividend uit te keren. Ook voor 2018 beloofde topvrouw Herna Verhagen een „proactief” dividendbeleid.