Pakketbezorgers willen dat politiek misstanden aanpakt

Pakketbezorgers roepen de Tweede Kamer op om de wanpraktijken in hun branche aan te pakken. Volgens de Belangenvereniging voor Pakketdistributie (BVPD) is ingrijpen nu harder nodig dan ooit vanwege de topdrukte in verband met de corona-uitbraak. De organisatie dringt aan op de instelling van een bodemtarief voor bezorgers en beter toezicht.

Met de periode van Sinterklaas, kerst en nieuwjaar voor de deur verwachten de pakketbezorgers nog eens een verdubbeling van het aantal te bezorgen pakketten. Die topdrukte, gecombineerd met de volgens hen al jarenlang tekortschietende tarieven, zou de problemen in de pakketbezorging versterken. Steeds meer onderaannemers staan op omvallen en de werkdruk stijgt in de ogen van de BVPD tot een onaanvaardbaar niveau.

„Er is sprake van misbruik van monopolieposities, onderaannemers staan op omvallen, pakketbezorgers kampen met een veel te hoge werkdruk, de kwaliteit van de bezorging gaat met rasse schreden achteruit”, somt BVPD-voorzitter Ruud Wassenaar op. Hij verwijst ook naar recent onderzoek van de Inspectie SZW waarin misstanden in de pakketpostbranche worden aangestipt. „Hoe lang kijkt Den Haag nog werkeloos toe naar deze race-to-the-bottom?”

Wassenaar wijst er in een brandbrief aan de Tweede Kamer verder op dat PostNL juist met een tariefverlaging is gekomen richting onderaannemers vanwege de topdrukte. Dit terwijl het bedrijf zelf de tarieven voor consumenten verhoogt omdat er meer inzet van materieel en medewerkers noodzakelijk is. „Ook bij ons is het alle hens aan dek”, geeft hij aan. „Zo duwt het bedrijf pakketbezorgers al jarenlang onder water.”

Eerder dit jaar sleepte de BVPD PostNL al voor de rechter wegens de grote werkdruk die is ontstaan door maatregelen tegen het coronavirus. Volgens de organisatie misbruikt het postconcern zijn dominante positie en zouden de pakketbezorgers beter betaald moeten worden. Wassenaar geeft aan dat die zaak naar verwachting begin volgend jaar dient.