„Paasomzet supers gaat omhoog”

De paasomzet van supermarkten gaat dit jaar zo’n 3 procent hoger uitkomen dan een jaar eerder. Dat denkt onderzoeksbureau GfK.

De paasomzet komt in de prognose uit op 816 miljoen euro, van 792 miljoen euro vorig jaar. Mensen geven vooral veel uit aan ontbijt en lunch, met brood, roomboter, salades en eieren. Ook worden zogenoemde verwenproducten, zoals chocolade en gebak, verhoudingsgewijs veel verkocht.

GfK kwam ook met omzetcijfers van de supermarkten over februari naar buiten. In de tweede maand van het jaar was sprake van een stijging met 4,7 procent ten opzichte van een jaar eerder, tot bijna 2,8 miljard euro.

In de eerste twee maanden van het jaar is de omzet met 2,8 procent gestegen naar ruim 5,4 miljard euro. Ook steeg de omzet per kassabon in dezelfde periode met 5,9 procent naar 24,31 euro. Wel daalde het aantal uitgegeven kassabonnen in deze periode met 2,9 procent.