Overwegend lagere koersen beurzen New York

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag overwegend lager gesloten, met vrij beperkte koersbewegingen. De aandacht van beleggers op Wall Street ging uit naar de handelsgesprekken tussen de Verenigde Staten en China. Aan het bedrijvenfront kwamen onder meer Deere, Applied Materials en Campbell Soup met cijfers.

De Dow-Jonesindex noteerde aan het slot vrijwel onveranderd op 24.715,09 punten. De breed samengestelde S&P 500 daalde 0,3 procent tot 2712,98 punten. De technologiebeurs Nasdaq verloor 0,4 procent tot 7354,34 punten.

Een Chinese delegatie voert gesprekken in Washington om de opgelopen handelsspanningen tussen de twee landen te verminderen. China beloofde naar verluidt het handelsoverschot met de VS te verkleinen, maar Peking ontkent deze geste. Wel deed China een handreiking door een onderzoek naar vermeende Amerikaanse prijsdumping te staken.

De fabrikant van landbouwmachines Deere ging 5,8 procent vooruit, na een verhoging van de verwachtingen voor het hele jaar voor de tweede keer in korte tijd. Levensmiddelenbedrijf Campbell Soup kelderde 12,4 procent. Er werd verlies geboekt, een winstalarm afgegeven en de topvrouw van het bedrijf is per direct opgestapt. Het is de zwaarste koersval in decennia voor Campbell.

Toeleverancier aan de chipindustrie Applied Materials boekte recordresultaten, maar de vooruitzichten voor het lopende kwartaal stelden teleur. Daarop daalde de koers meer dan 8 procent. Chipconcern Intel kwam onder druk te staan door de negatieve berichten rond Applied Materials en leverde 2,4 procent in.

Warenhuisketen Nordstrom had ook een zeer slechte dag op de beurs met een koersduikeling van bijna 11 procent na tegenvallende resultaten.

Onlinebetalingsverwerker PayPal ging 2 procent omhoog na bekendmaking van de overname van de Zweedse betaalstart-up iZettle voor 2,2 miljard dollar. Het is de grootste acquisitie ooit voor PayPal.

Google-moeder Alphabet werd 1,1 procent lager gezet. Zondag wordt in een programma op zender CBS aandacht besteed aan Google, waar onder meer gepraat zal worden over de machtspositie van de internetgigant.

De euro was 1,1767 dollar waard, net als bij het slot van de Europese handel. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,3 procent tot 71,30 dollar en Brentolie ging 0,9 procent omlaag tot 78,62 dollar per vat.