Overstap 1100 medewerkers van MSD Nederland naar Organon

Ongeveer 1100 medewerkers van geneesmiddelenbedrijf MSD Nederland gaan een overstap maken naar het in ere herstelde Organon. Dat krijgen zij donderdag te horen. Organon gaat zich richten op vrouwengezondheid.

Bijna honderd jaar geleden werd het voormalige Organon opgericht in het Brabantse Oss en de onderdelen daarvan maken sinds 2009 deel uit van het Amerikaanse geneesmiddelenconcern MSD. De oude naam Organon wordt nu dus weer van stal gehaald. Geboortestad Oss zal de belangrijkste productielocatie worden van het hernieuwde Organon in Nederland. Die vestiging zal worden geleid door Wenny Raaijmakers, die nu al directeur is van de locatie onder de vlag van MSD. Dat heeft MSD donderdag ook officieel bekendgemaakt.

MSD, dat in Noord-Amerika de naam Merck heeft, maakte begin februari plannen bekend om een deel van de productportefeuille af te splitsen in een nieuw zelfstandig beursgenoteerd bedrijf. In maart werd bekend dat dit nieuwe bedrijf Organon & Co gaat heten. De nieuwe naam wordt pas gebruikt als de splitsing gerealiseerd wordt in de verschillende landen. Waarschijnlijk gebeurt dat in de eerste helft van 2021. Het farmaciebedrijf telt straks naar verwachting 10.000 tot 11.000 medewerkers wereldwijd.

Na de splitsing behoudt MSD in Nederland ruim 5000 medewerkers in Haarlem (onder meer vaccins), Oss/De Geer (biotech), Boxmeer en De Bilt (beiden diergezondheid). Op dit moment staan er in totaal zo’n honderd vacatures open bij MSD en Organon in Nederland. De splitsing van de bedrijven kan ertoe leiden dat er nieuwe vacatures ontstaan.

Organon zal een beursnotering krijgen in New York. Die beursgang zou volgend jaar moeten plaatsvinden.