Overslag in Amsterdamse haven flink omlaag door coronacrisis

De overslag in de zeehaven van Amsterdam en andere havens in het Noordzeekanaalgebied daalde in de eerste zes maanden van dit jaar met bijna 11 procent als gevolg van de coronacrisis. „‘Voor het eerst in jaren is er sprake van een daling van de overslag in onze haven en die is meteen significant. Toch zijn wij niet pessimistisch”, zegt topman Koen Overtoom van havenbedrijf Port of Amsterdam.

De totale overslag kwam in de afgelopen zes maanden uit op 48,7 miljoen ton. In specifiek Amsterdam was zelfs sprake van een terugval van 12 procent tot 39,8 miljoen ton. Er werden bijvoorbeeld flink minder containers afgehandeld. Ook daalde de overslag voor bulk, waaronder transportbrandstoffen als benzine en kerosine.

„Vooral onze distributieklanten hebben een erg druk halfjaar achter de rug, met de distributie van levensmiddelen en pakketten”, geeft Overtoom wel aan. Volgens hem trekt de markt voor transportbrandstoffen inmiddels weer aan. Hoe de tweede jaarhelft eruit ziet, is nog moeilijk te zeggen, aldus de haventopman. „Daarvoor is de brandstoffenmarkt te grillig en de impact van het coronavirus onzeker. Wel verwachten wij dat onder de huidige omstandigheden de volumedaling voor het hele jaar beperkt blijft tot het niveau van de eerste helft van dit jaar.”

Verder vielen zee- en riviercruises weg als gevolg van de coronapandemie. Port of Amsterdam besloot samen met de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland vanaf half maart de cruiseschepen uit de haven te weren om besmettingsrisico’s te minimaliseren. Sinds half juni is de haven voor cruises weer open en komt het aantal bezoeken van riviercruiseschepen langzaam weer op gang. In de eerste jaarhelft werd Amsterdam in totaal 21 keer aangedaan door riviercruiseschepen, waarvan 18 in januari en februari. Voor de tweede helft van het jaar rekent de Amsterdamse haven op meer riviercruiseschepen. Zeecruises daarentegen ziet de haven ook in de tweede helft van het jaar vooralsnog niet terugkeren.

De situatie in de Amsterdamse haven staat niet op zichzelf. De veel grotere haven van Rotterdam kwam eind juli al met de overslagcijfers over de eerste helft van het jaar. In Rotterdam liep de overslag uiteindelijk meer dan 9 procent terug tot 218,9 miljoen ton. Vooral kolen, ertsen en diverse olieproducten werden minder overgeslagen omdat de industrie door de pandemie deels tot stilstand kwam.