Overslag haven Antwerpen krimpt met 5 procent in eerste halfjaar

De goederenoverslag in de haven van Antwerpen is in het eerste halfjaar met 4,9 procent gekrompen vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Na een sterk eerste kwartaal kende de haven een terugval in overslag van alle goederenstromen door de impact van de coronacrisis.

De voorbije zes maanden deden 6797 zeeschepen Antwerpen aan, wat neerkomt op een daling van 5,6 procent vergeleken met dezelfde periode in 2019. In het eerste halfjaar daalde de overslag van kolen met ruim 13 procent en van nieuwe auto’s met bijna 22 procent.

De haven van Antwerpen ziet wel de eerste tekenen van herstel en het aantrekken van de Europese economie. Door de geleidelijke opheffing van de coronamaatregelen en het herstel van de olieprijs, steeg de doorvoer van brandstoffen weer in mei en juni.

„De impact van het stilvallen van de wereldwijde aanvoerketen door de coronacrisis is voelbaar geworden vanaf het tweede kwartaal en zal een effect hebben op de totale goederenoverslag dit jaar”, verklaart haventopman Jacques Vandermeiren