Overslag haven Amsterdam weer naar record

De haven van Amsterdam heeft in de eerste helft van 2019 opnieuw een nieuw overslagrecord geboekt. De overslag kwam uit op 45,4 miljoen ton, dat is ruim 12 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder.

De overslag in het hele Noordzeekanaalgebied van de zeehavens Amsterdam, IJmuiden, Beverwijk en Zaanstad steeg met 7 procent tot 54,1 miljoen ton. In IJmuiden en Zaanstad daalde de overslag. Beverwijk deed het, net als Amsterdam, juist beter dan een jaar eerder.

De stijging in Amsterdam kwam door zowel natte als droge bulk, als containers. Zo kwam er aanzienlijk meer steenkool binnen door de export naar niet-traditionele markten als India en het Middellandse Zeegebied. De containeroverslag profiteerde van de nieuwe lijndienst van Samskip naar Hull in Engeland.

Stukgoed werd juist flink minder vervoerd. Ook het aantal zeecruiseschepen dat Amsterdam in het eerste halfjaar bezocht daalde, van 74 naar 51. Dat laatste heeft te maken met de invoering van een toeristenbelasting, waardoor een aantal reders nu liever voor Rotterdam of IJmuiden kiest. Ook het aantal riviercruiseboten liep daardoor terug.

Na de records in 2018 en begin 2019 verwacht topman Koen Overtoom van Port of Amsterdam in de tweede helft van het jaar een stabilisering. „De stijging van de kolenoverslag heeft te maken met gunstige prijsomstandigheden van steenkool. Normaliter is de seizoensopbouw van kolenvoorraden later in het jaar zichtbaar in de overslagcijfers. Vorig jaar was bovendien een flinke daling te zien in kolenoverslag voor het Duitse achterland door de lage waterstand.”