Overslag haven Amsterdam loopt stevig terug

De havenoverslag in de omgeving van Amsterdam is in het eerste halfjaar stevig gedaald. Er werd bijvoorbeeld dik een kwart minder steenkool verwerkt, blijkt uit cijfers van het Havenbedrijf Amsterdam. De overslag van olieproducten werd daarnaast gehinderd door onderhoud aan een van de terminals en minder handel op de termijnmarkt voor diesel.

In de zeehaven van de hoofdstad zelf nam de overslag met bijna 5 procent af tot zo’n 40 miljoen ton. De gezamenlijke zeehavens van Amsterdam, IJmuiden, Beverwijk en Zaanstad zagen hun omzet op jaarbasis met iets meer dan 5 procent teruglopen tot ruim 49 miljoen ton.

Er waren ook ladingstromen waar wel een toename was te zien. „De bouwdrift in Nederland zie je terug in de flinke stijging van de overige droge bulk, waar grind en zand onder vallen. Ook maken we met de komst van rederij Samskip een sterke groei door in containeroverslag”, zegt topman Koen Overtoom van het Havenbedrijf.

De groei bij de containeroverslag was ook terug te zien in het aantal schepen dat de haven aandeed. Dat steeg met dik 4 procent naar 2514 stuks. Het aantal zeecruiseschepen dat in Amsterdam aanmeerde bedroeg 74, tegen 53 in de eerste helft van vorig jaar. Ook kwamen er 1272 riviercruiseschepen. Dit waren er vorig jaar in dezelfde periode nog 1015.

Overtoom denkt dat de groei in de segmenten die het goed deden komende maanden doorzet. „Of er ook sprake zal zijn van een aanhoudende daling van de olieproducten, is moeilijk te voorspellen. Wij zijn een echte internationale handelshaven waardoor geopolitieke ontwikkelingen van invloed zijn op de volumes die onze haven passeren”, aldus de havenbaas.