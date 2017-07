Overnamespeculatie stuwt beurzen

De Europese aandelenbeurzen wonnen maandag eensgezind terrein. Overnameberichten boden steun aan de beurshandel. Daarnaast werd uitgekeken naar de start van het kwartaalcijferseizoen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,4 procent in de plus op 512,09 punten. De MidKap dikte 0,4 procent aan tot 800,21 punten. De beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt gingen tot 0,4 procent vooruit.

Levensmiddelenconcern Unilever was koploper in de AEX met een plus van 1,6 procent. Volgens analisten van Susquehanna is er een kans van 75 procent dat Kraft Heinz een vijandig bod van 200 miljard dollar zal uitbrengen op Unilever, na de eerder mislukte overnamepoging door de Amerikanen.

Oliedienstverlener SBM Offshore en biotechnoloog Galapagos waren de grootste dalers onder de hoofdfondsen met minnen tot 0,8 procent. In de MidKap sloot kunstmestproducent OCI de rij met een min van 1,5 procent.

Postbezorger PostNL was de grote winnaar onder de middelgrote bedrijven met een winst van ruim 4 procent. Volgens ING bieden de opmerkingen van minister Kamp van Economische Zaken over de postmarkt ruimte voor kostenbesparingen bij PostNL. Kamp liet weten dat er mogelijk minder verplichte bezorgdagen komen en dat post versturen wellicht duurder kan worden.

Luchtvaartmaatschappij Air France-KLM steeg 0,9 procent na sterke vervoerscijfers. Refresco won ook 0,9 procent. Het aandeel van de frisdrankbottelaar steeg vrijdag flink na geruchten over een nieuw overnamevoorstel van ruim 1,6 miljard euro van de Franse investeerder PAI Partners.

In Londen kelderde de Britse bouwer Carillion 30 procent, na het opstappen van de topman en een flinke winstwaarschuwing. Aveva steeg 3,3 procent in Londen. Het Franse industrieconcern Schneider Electric (min 0,2 procent) zint volgens Britse media op een nieuwe poging om het softwarebedrijf in te lijven.

In Frankfurt won Stada Arzneimittel bijna 2 procent. De investeerders Bain Capital en Cinven verhogen hun overnamebod op de Duitse farmaceut, die sinds vorige week wordt geleid wordt door de Nederlander Engelbert Coster Tjeenk Willink.

De euro was 1,1385 dollar waard, tegen 1,1394 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 0,9 procent tot 43,84 dollar. Brentolie werd 0,8 procent goedkoper op 46,32 dollar per vat.