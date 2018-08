Overnames helpen moeder Pearle en EyeWish

GrandVision, het moederbedrijf van optiekketens als Pearle en EyeWish, heeft in de eerste helft van dit jaar een hogere omzet behaald. De beursgenoteerde onderneming profiteerde vooral van de in 2017 gedane overnames van Tesco Opticians in het Verenigd Koninkrijk en Visilab in Zwitserland.

Alles bij elkaar harkte het bedrijf bijna 1,9 miljard euro aan omzet binnen. Uitgaande van constante wisselkoersen was dat een kleine 12 procent meer dan een jaar eerder. De vergelijkbare groei bedroeg bijna 3 procent. Ook het onderliggende bedrijfsresultaat ging omhoog.

Onder de streep bleef wel wat minder winst over. De nettowinst zakte met zo’n 6 procent naar 116 miljoen euro. Dat kwam onder meer doordat de winstmarge iets verzwakte door de overname van Tesco Opticians en kosten voor onder meer de herinrichting van winkels.

De onderneming verwacht dat het resultaat in de tweede helft van dit jaar sterker zal uitvallen dan in de eerste zes maanden. GrandVision denkt overigens wel dat het hete zomerweer een negatief effect zal hebben op de groei van de Europese verkopen in het derde kwartaal.