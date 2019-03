Overnamebod op Wessanen

Natuurvoedingsbedrijf Wessanen is in gesprek met een consortium onder leiding van investeerder PAI Partners over een overnamebod. Het bod bedraagt 11,50 euro per aandeel (inclusief dividend) in contanten, wat neerkomt op circa 880 miljoen euro.

Nadat het nieuws donderdag bekend werd, steeg de koers van Wessanen op de beurs in Amsterdam met 5 procent tot 9,94 euro. Vrijdagmorgen steeg het aandeel bijna 18 procent tot 11,71 euro.

Wessanen gaf aan dat begin februari de eerste interesse werd kenbaar gemaakt door het consortium. Toen werd door het bedrijf besloten dat het niet in het belang van de belanghebbenden van Wessanen was om de onderhandelingen aan te gaan.

Na verschillende herziene voorstellen werd het huidige bod op dinsdag 5 maart gedaan, wat volgens Wessanen een basis vormt voor verdere gesprekken over een mogelijke deal. Dat is een premie van bijna 24 procent ten opzichte van de slotkoers op maandag.

Grootaandeelhouder

Tot het consortium behoort ook de Amerikaanse investeerder Charles Jobson. Die is grootaandeelhouder van Wessanen met een belang van ruim 25,7 procent. Jobson heeft aan Wessanen laten weten dat hij bij een eventuele transactie circa 80 procent van zijn belang wil behouden.

Het van oorsprong Franse PAI behoort tot de grootste Europese investeringsmaatschappijen met een portefeuille van meer dan 12 miljard euro. Vorig jaar nam PAI samen met een partner nog de Rotterdamse sap- en frisdrankbottelaar Refresco over voor 1,6 miljard euro.