Overnamebod op eigenaar pretpark Slagharen

Parques Reunidos, dat onder meer pretpark Slagharen bezit, wisselt mogelijk van eigenaar. Een groep investeerders heeft 631 miljoen euro over voor een meerderheidsbelang in de Spaanse pretparkgigant.

Behalve van Slagharen is Parques Reunidos ook bekend van het Belgische Bobbejaanland en het Duitse Movie Park. In totaal heeft de groep 61 pretparken, dierentuinen en entertainmentcentra in Europa, de Verenigde Staten en het Midden-Oosten in handen. Die trokken vorig jaar bijna 20 miljoen bezoekers, zo meldt het bedrijf op zijn site.

Het biedende consortium wil een belang van 56 procent in Parques Reunidos. De groep staat onder leiding van investeringsfonds EQT van de Zweedse ondernemersfamilie Wallenberg. Dit fonds brengt het bod samen met twee andere partijen uit via het vehikel Piolin, de Spaanse naam voor het cartoonfiguurtje Tweety.