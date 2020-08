Overname vakantieparken Roompot krijgt fiat Europese Commissie

De Amerikaanse investeerder KKR mag vakantieparkexploitant Roompot overnemen. De Europese Commissie ziet geen concurrentieproblemen ontstaan door de transactie en heeft goedkeuring gegeven.

De overname van het van oorsprong Zeeuwse bedrijf werd in juni bekendgemaakt, waarbij geen financiële details werden vrijgegeven. Het was in handen van het Franse PAI Partners.

Roompot exploiteert onder eigen naam 31 vakantieparken in Nederland en twee in Duitsland. Daarnaast verzorgt het bedrijf de verhuur voor meer dan honderd andere vakantieparken in onder meer België, Frankrijk en Denemarken. Naar eigen zeggen is het bedrijf met 2100 medewerkers marktleider in Nederland en de op een na grootste uitbater van vakantieparken in Europa. Jaarlijks worden er circa 13 miljoen overnachtingen geboekt in vakantiehuisjes en campings van het bedrijf, goed voor een omzet van bijna 400 miljoen euro.