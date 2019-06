Overname touroperator Corendon

Reisorganisatie en luchtvaartmaatschappij Corendon Holiday Group wordt overgenomen door de Zweedse investeerder Triton. De partijen hebben een voorlopig contract getekend voor de deal. Er werden geen financiële details gemeld over de transactie.

Triton neemt de activiteiten van Corendon over via zijn dochterbedrijf Sunweb Group, dat ook actief is op het gebied van toerisme. Definitieve overeenstemming is nog afhankelijk van toestemming van de Europese mededingingsautoriteit en het adviestraject van de ondernemingsraden van Corendon.

De partijen zijn verheugd over de samenwerking. "De combinatie creëert een sterk platform voor nieuwe investeringen, innovatie en verdere digitalisering", aldus Per Agebäck van Triton. Gert de Caluwe, directeur van Sunweb Group, spreekt van een "huwelijk van twee winnende modellen, van complementerende vaardigheden en talent". Volgens Steven van der Heijden, topman bij Corendon creëert de samenwerking "een krachtig fundament voor duurzame groei".

Corendon werd in 2000 opgericht door Atilay Uslu en Yildiray Karaer. Het bedrijf had naar eigen zeggen een omzet van meer dan 515 miljoen euro in 2018. Het verzorgt per jaar de vakanties voor meer dan 750.000 vakantiegangers in Nederland en België.

Triton bestaat sinds 1997. De fondsen investeren in bedrijven in de industriële en zakelijke dienstverlening en de consumenten- en gezondheidssector. De 38 bedrijven die Triton momenteel in de portefeuille heeft, hebben een gezamenlijke omzet van ongeveer 14,9 miljard euro en ongeveer 72.000 werknemers.

Reisorganisatie Sunweb heeft een jaaromzet van circa 600 miljoen euro. Er werken circa 500 medewerkers. Nog eens 400 reisleiders worden voor het bedrijf in verschillende landen ingezet.