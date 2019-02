„Overname Sandd zegen voor personeel”

De overname van postbedrijf Sandd door branchegenoot PostNL is mogelijk een zegen voor de werknemers van Sandd. Dat zegt vakbond CNV in een reactie. Volgens de bond kunnen de bedrijven elkaar nu niet meer kapotconcurreren. Dat gebeurde volgens CNV met name op het gebied van arbeidsvoorwaarden.

CNV heeft zich naar eigen zeggen het voorbije jaar nadrukkelijk gemengd in de Postdialoog, waar bedrijven, overheden en belangengroepen voorstellen deden over de toekomstige postmarkt. Volgens CNV kwam uit die gesprekken naar voren dat concurrentie leidt tot „grote nadelige effecten” voor de betrokken medewerkers.

Volgens CNV zullen de postbezorgers bij Sandd een baan bij PostNL aangeboden krijgen. „Dat kan ook, want PostNL heeft veel vacatures”, aldus CNV.