Overname Marqt mag van rechter doorgaan

De overname van de duurzame supermarktketen Marqt door het bedrijf achter biosuper Ekoplaza mag doorgaan. Dat heeft de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam bepaald. Maandag kunnen de aandelen worden overgedragen.

Daarmee mislukt de poging van Marqt-oprichters Meike Beeren en Quirijn Bolle om de overname te voorkomen. Zij hadden de Ondernemingskamer gevraagd de overdraagbaarheid van de Marqt-aandelen tijdelijk op te schorten. Beeren en Bolle wilden Marqt zelf overnemen, met financiële steun van een onbekende investeerder. De meerderheid van de aandeelhouders en Marqt zelf zien juist meer in een overname door Ekoplaza.

Eerder waren Beeren en Bolle ook in een kort geding er al niet in geslaagd om de overname tegen te houden. Tegen die beslissing zijn de oprichters ook nog in hoger beroep gegaan.

Ekoplaza is onderdeel van het bedrijf Udea, dat ook bekend is met merken als Natuurwinkel en Origin’O.

Het in 2008 opgerichte Marqt, dat vooral winkels heeft in Amsterdam, zal onder de nieuwe eigenaar meerdere vestigingen gaan sluiten. Het is de bedoeling dat de formules Marqt en Ekoplaza naast elkaar blijven bestaan. Marqt zal zich verder gaan richten op onder meer onlinebezorging en kleinere eet- en drinkwinkels.

Vorige maand gaf de Autoriteit Consument & Markt (ACM) al groen licht voor de deal. Na afronding van de transactie blijft volgens de toezichthouder voldoende concurrentie over. Supermarktketen Albert Heijn heeft dit jaar verschillende filialen van Marqt overgenomen. In die ruimtes komen winkels van Albert Heijn.