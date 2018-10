Overname HEMA was op nippertje rond

De overname van HEMA door ondernemer Marcel Boekhoorn kwam pas op het allerlaatste moment rond. Volgens topman Tjeerd Jegen verklaart dat waarom er donderdagmorgen in de media nogal wat onduidelijkheid was over de deal.

„Er moest tot diep in de nacht doorgewerkt worden en de deal is eigenlijk pas vlak voor deze persconferentie getekend”, aldus de winkeldirecteur donderdagmiddag. „Maar dat is normaal bij dit soort grote deals.”

HEMA kondigde de overname van het bedrijf donderdagmorgen al aan, maar haalde het persbericht even later weer van de website. Dat zorgde voor verwarring. Boekhoorn stelde toen ook tegenover diverse media dat er nog druk werd onderhandeld.

Hoeveel de zakenman precies betaalt voor HEMA, wil Jegen niet zeggen. Wel laat hij desgevraagd iets los over de voorwaarden die de ondernemer stelde. Zo wilde Boekhoorn HEMA alleen hebben als Jegen de zaak zou blijven runnen. Ook moest het conflict tussen HEMA en zijn franchisers eerst uit de wereld worden geholpen.

Nu de overname een feit is, kan Boekhoorn meteen het grootste probleem bij het uit 1926 stammende winkelconcern aanpakken: de schuldenlast. Die wordt per direct al flink teruggebracht, wat betekent dat HEMA vanaf nu per maand circa 1 miljoen euro minder kwijt is aan rentelasten.

„Dat geeft ruimte om onze groeiambities te versnellen”, zegt Jegen. In Nederland denkt hij nu eindelijk ook de grotere filialen in de nieuwe huisstijl te kunnen ombouwen. In het buitenland wil Jegen versneld extra winkels openen, van circa 25 nieuwe filialen per jaar naar een jaarlijkse aanwas van 50 zaken.

HEMA is momenteel goed voor 757 filialen in negen verschillende landen. Jegen vindt het realistisch dat het over vijf jaar om zo’n 1000 winkels gaat. Er lopen nu al vergaande onderhandelingen met een mogelijke partner voor een uitbreiding naar het Verre Oosten. Ook zijn er plannen voor een gang naar Oost-Europa.