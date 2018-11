Overname HEMA door Boekhoorn afgerond

De overname van Hema door investeringsmaatschappij Ramphastos van zakenman Marcel Boekhoorn is afgerond. Dat werd vrijdag bekendgemaakt. Eerder gaf toezichthouder Autoriteit Consument & Markt al een positief oordeel over de deal.

Investeringsmaatschappij Ramphastos Investments neemt de warenhuisketen over van Lion Capital, dat al langer op zoek was naar een koper. Een overnamebedrag is nooit officieel bekendgemaakt.

HEMA zal zich nu gaan richten op het uitvoeren van de strategische plannen voor de komende jaren. Die moeten de onderneming verder laten groeien en de schulden verlagen. Meer details worden komend voorjaar bekendgemaakt.