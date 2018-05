„Overname HEMA door Belgen bijna rond”

HEMA komt zo goed als zeker in Belgische handen. De Brusselse investeerder Core Equity Holdings is dicht bij een akkoord over de aankoop, bevestigen vier bronnen in de financiële sector en de retailbranche aan De Telegraaf.

Volgens twee bronnen zou er al een mondeling akkoord op hoofdlijnen zijn. De anderen zeggen dat het nog wel een paar weken kan duren voor er een handtekening wordt gezet.

Voor HEMA, dat lang gebukt ging onder een forse schuldenlast, zou met een nieuwe Belgische eigenaar een einde komen aan een jaren durend ongelukkig huwelijk met zijn huidige Britse eigenaar Lion Capital. Dat kocht het bedrijf in 2007 voor 1,1 miljard euro.

De Britten slaagden er tot nu toe niet in een koper te vinden voor de voormalige Hollandsche Eenheidsprijzen Maatschappij Amsterdam.

Zowel HEMA als het Belgische kamp wil niet inhoudelijk reageren op vragen over de transactie.