Overname Fitbit kan op extra aandacht rekenen

De overname van Fitbit door Google kan rekenen op extra aandacht van toezichthouders. Door de stap domineren Apple en Google de Amerikaanse markt voor fitnesstrackers en komt het merendeel van de fitnessgegevens van Amerikanen bij die twee techreuzen terecht. Verschillende Amerikaanse politici hebben al opgeroepen tot een onderzoek.

Google wordt door de Amerikaanse justitie al onderzocht vanwege misbruik van zijn marktmacht en de invloed daarvan op de privacy van gebruikers. Ook in Europa zijn steeds meer zorgen over de enorme hoeveelheden data die grote techbedrijven over consumenten verzamelen. Dat Google gevoelige gezondheidsgegevens van miljoenen Fitbit-gebruikers in handen krijgt, leidt daarom tot zorgen.

Google en Fitbit houden al rekening met de extra aandacht en verwachten binnen een jaar goedkeuring te krijgen. Die periode kan nog worden verlengd tot mei 2021 en als goedkeuring dan nog uitblijft moet Google Fitbit 250 miljoen euro betalen.

Kenners verwachten dat het groene licht van de toezichthouders uiteindelijk wel komt. Mogelijk zal Google moeten beloven om niets met de data van de smartwatches en fitnesstrackers van Fitbit te doen.