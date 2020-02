‘Overname Fitbit door Google-moeder is gevaar voor privacy’

Het kan gevaarlijk zijn voor de privacy van Europese burgers wanneer fitnesstrackerfabrikant Fitbit wordt overgenomen door Alphabet, het moederbedrijf van Google. De Europese privacywaakhond heeft daar donderdag voor gewaarschuwd.

Google kondigde de deal in november aan. Het wil zo’n 2,1 miljard dollar betalen voor Fitbit. Daarmee wil het de strijd aangaan met Apple en Samsung op de markt voor fitnesstrackers en smartwatches.

Fitbit is een van de bekendste merken op het vlak van zogeheten wearables, die allerlei gegevens over je gezondheid bijhouden. Zo kunnen fitnessfanaten met de producten hun hartslag, het aantal gezette stappen of de hoeveelheid verbrande calorieën controleren.

Alphabet zou daarmee een enorme berg gegevens over de gezondheid van mensen binnenhalen, en de European Data Protection Board vindt dat zorgwekkend. „Het mogelijke verdere combineren en verzamelen van gevoelige persoonlijke gegevens van mensen in Europa door een groot techbedrijf kan een groot risico voor de privacy en gegevensbescherming zijn”, aldus de organisatie, waar ook de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens onder valt.

De Europese toezichthouder vraagt Alphabet en Fitbit om goed na te denken over hun privacyvoorwaarden en om de risico’s zo veel mogelijk te beperken, voordat ze toestemming van Brussel vragen voor de overname.