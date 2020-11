Overname Altice lijkt uit te lopen op juridisch gevecht

De overname van kabel- en telecomconcern Altice Europe door grootaandeelhouder Patrick Drahi lijkt uit te lopen op een juridisch gevecht. Minderheidsaandeelhouders zijn het onder meer niet eens met het overnamebod. Een van hen, het Amerikaanse hedgefonds Lucerne Capital Management, heeft een brief gepubliceerd waarin het bestuur wordt aangespoord tot inkeer te komen en noemt de gang van zaken illegaal.

„Gegeven de opstelling van het bestuur tot nu toe is een gang naar de Ondernemingskamer onvermijdelijk”, zegt Thijs Hovers, partner bij Lucerne Capital tegen Het Financieele Dagblad. Afgelopen week bracht het bestuur van Altice het definitieve bod van 2,5 miljard euro van Next Private, het investeringsvehikel van zakenman Patrick Drahi, naar buiten. Dat komt neer op 4,11 euro per aandeel. Beleggers zagen daarin de bevestiging dat het bestuur niet bereid is tegemoet te komen aan hun al eerdere geuite bezwaren.

Eerder deze maand publiceerde het Amerikaanse investeringsfonds Sessa Capital al een brief waarin het bestuur van Altice wordt verweten in te stemmen met een dubieuze transactie tegen een veel te lage prijs. Als voor de deadline van 21 januari voldoende aandeelhouders ingaan op Drahi’s voorstel, verdwijnt Altice Europe van de beurs. Volgens de leiding van het bedrijf is de overname in het belang van Altice en de te voeren strategie.

Patrick Drahi, nu topman van Next Private, richtte Altice in 2002 op. Mede door overnames is Altice uitgegroeid tot een groot Europees bedrijf, vooral in Frankrijk. Het bedrijf kreeg in 2014 een notering aan het Damrak.