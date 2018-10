Overleg VS en China start in ijzige sfeer

De gesprekken tussen de Verenigde Staten en China over onder meer handel zijn maandag in een ijzige sfeer begonnen. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo is momenteel op bezoek in Peking voor overleg, na zijn korte bezoek aan Noord-Korea op zondag.

Voorafgaand aan de gesprekken hield Pompeo een gezamenlijke persconferentie met zijn Chinese collega Wang Yi. Daarin stelde Wang dat Washington constant bezig is om de handelsvete met China te escaleren, met schadelijke gevolgen voor het onderling vertrouwen. Wang eiste dat de Amerikanen onmiddellijk stoppen met hun „verkeerde woorden en acties”. Pompeo verklaarde dat er een „fundamenteel meningsverschil” is tussen beide economische grootmachten over bijvoorbeeld handel.

Naast de handelsvete zal ook worden gesproken over de denuclearisatie van Noord-Korea en andere onderwerpen zoals de vermeende inmenging van China in de Amerikaanse Congresverkiezingen van volgende maand, over Taiwan en de Chinese militaire acties in de Zuid-Chinese Zee.