‘Overleg over regelgeving verkeerd ingevulde NOW-steunaanvragen’

Uitkeringsinstantie UWV en het ministerie van Sociale Zaken zijn in overleg over de regelgeving ten aanzien van verkeerd ingevulde aanvragen van de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Dat zegt een woordvoerder van het UWV naar aanleiding van berichtgeving van Het Financieele Dagblad. Accountants waarschuwen in die krant dat bedrijven onbewust fouten hebben gemaakt die duur kunnen uitpakken.

Volgens de boekhouders gaat het vooral om onderdelen van grotere concerns, zoals dochterbedrijven of werkmaatschappijen. Voor dat soort ondernemingen gelden aparte regels voor de aanvraag van de subsidie waar eerst onduidelijk over bestond. Dat kan ertoe leiden dat bedrijven het voorschot dat ze hebben gekregen op de NOW moeten terugbetalen wanneer de coronasteun verkeerd is aangevraagd. Volgens een woordvoerder van het UWV is de uitkeringsinstantie op de hoogte van het probleem en wordt er overleg gevoerd met het ministerie van Sociale Zaken.

De noodsteun was bedoeld voor bedrijven die hun omzet met meer dan 20 procent zagen terugvallen door de uitbraak van het coronavirus. Ze konden, afhankelijk van hun omzetdaling, tot 90 procent van de loonkosten vergoed krijgen. In oktober begint het UWV met de definitieve vaststelling.

Bedrijven moesten bij de aanvraag van de NOW inschatten met hoeveel procent hun omzet zou dalen. Als dat achteraf minder blijkt te zijn geweest dan gedacht, moeten ze mogelijk geld terugbetalen. Ondernemingen waarvan de aanvraag werd goedgekeurd kregen 80 procent van de subsidie als voorschot.