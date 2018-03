Overheid VS eist uitstel van Qualcomm

De Amerikaanse overheid heeft chipmaker Qualcomm opgedragen om zijn voor dinsdag geplande aandeelhoudersvergadering met 30 dagen uit te stellen. Dat geeft de overheid de tijd om te kijken of een eventuele overname door branchegenoot Broadcom problemen zou opleveren voor de staatsveiligheid. Broadcom is van oorsprong een Amerikaans bedrijf, maar is in Singaporese handen.

Broadcom wil Qualcomm overnemen, maar dat laatste bedrijf vindt de geboden prijs te laag. Op de geplande aandeelhoudersvergadering wil Broadcom mensen in het bestuur laten kiezen die het bedrijf goedgezind zijn en zo de overname er alsnog doorheen drukken.

Broadcom laat weten dat Qualcomm het onderzoek van overheidsorgaan CFIUS zelf heeft aangevraagd. Het bedrijf spreekt van een „wanhopige daad”. Qualcomm, dat zelf bezig is het Nederlandse NXP over te nemen, weigerde commentaar.