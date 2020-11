Overheid tot eind juni garant voor kredietverzekeringen

Het kabinet staat nog eens drie maanden langer garant voor kredietverzekeringen waardoor het mogelijk blijft voor bedrijven op krediet te bestellen bij leveranciers. Staatssecretaris Hans Vijlbrief vindt het nog te risicovol om het ‘herverzekeren’ van leverancierskredieten eind maart stop te zetten en blijft daarom tot eind juni garant staan.

De Staat staat voor miljarden garant voor kredietverzekeringen. Het gaat om bedrijven die hun leveranciers in termijnen afbetalen, via kredieten. Omdat de toekomst van veel bedrijven een stuk minder zeker is door de coronacrisis zijn verzekeraars minder snel bereid garant te staan voor deze kredieten. Ze vrezen dat bedrijven de leningen niet kunnen aflossen. Daarom staat nu ook de Staat garant.

Dit is belangrijk omdat het kabinet een ‘domino-effect’ wil voorkomen: als ondernemers geen geld meer kunnen lenen om hun leveranciers te betalen, komen die leveranciers in de problemen. Het is al erg genoeg als het café failliet gaat, het kabinet wil voorkomen dat daardoor het bedrijf dat barkrukken levert ook nog eens omvalt omdat de uitstaande leningen niet worden afbetaald.

Het wegvallen van leverancierskredieten heeft volgens Vijlbrief dan ook ernstige gevolgen. Dit kan „leiden tot het stilvallen van handel en een golf van faillissementen”. Daarom verlengde hij de regeling al eens tot eind maart, nu geldt 30 juni als voorlopige einddatum. „Bij een langere economische terugval is het niet haalbaar of wenselijk om de economie te bevriezen”, legt de bewindsman zijn besluit uit.

„Tegelijkertijd moet voorkomen worden dat de Staat langer en meer ingrijpt in deze markt dan nodig is.” De bewindsman biedt verlenging van de regeling aan de verzekeraars aan, maar de precieze invulling ervan zal misschien afwijken, „om de regeling te laten aansluiten bij de actuele situatie”.

In april kondigde het kabinet voor het eerst aan garant te staan voor de kredieten als onderdeel van de economische steunpakketten. De regeling is vooral gericht op winkels en horecaondernemers. In december kijkt het kabinet naar de andere maatregelen in het steunpakket die mogelijk niet of langzamer worden afgebouwd.