Overheid overweegt staatssteun aan HEMA

De overheid zit aan tafel bij de gesprekken over de redding van HEMA.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft enkele weken geleden zakenbank Lazard ingehuurd om te onderzoeken welke rol het kan spelen bij het door schulden overladen winkelbedrijf, bijvoorbeeld in de vorm van garanties op leningen. Dat bevestigen meerdere bronnen tegenover het Financieele Dagblad.

„Den Haag houdt de situatie rond Hema al maanden scherp in de gaten omdat het een grote werkgever is”, zegt een betrokkene op voorwaarde van anonimiteit. HEMA heeft in Nederland 9500 mensen in dienst en telt 550 filialen verspreid door het land. Ook de leefbaarheid van de binnensteden speelt mee.

De winkelketen zit financieel klem. De schuld van meer dan 750 miljoen euro is al jaren te hoog. De coronacrisis heeft de precaire situatie verergerd.

Sinds twee maanden is HEMA in gesprek met zijn schuldeisers, die een gedeelte van de schuld willen kwijtschelden indien zij zelf eigenaar van het bedrijf kunnen worden. Volgens bronnen lopen de onderhandelingen voor een schuldsanering moeizaam, omdat de betrokken banken niet staan te springen om hun doorlopend krediet van tachtig miljoen euro te vergroten.

De overheid zou hierbij kunnen helpen door middel van de Garantie Ondernemingsfinanciering (GO-C), een regeling die in het leven is geroepen om grote bedrijven in de coronacrisis te helpen.