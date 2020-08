‘Overheid moet exploitatiekosten OV voor zijn rekening nemen’

De overheid moet alle exploitatiekosten van openbaarvervoersbedrijven gaan vergoeden. Dat eisen de vakbonden FNV, VNC en VVMC van staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat. Het openbaar vervoer is door de coronacrisis en het vele thuiswerken verlieslatend en daardoor dreigen medewerkers hun baan te verliezen.

De overheid heeft volgens FNV dit jaar 1,5 miljard euro beschikbaar gesteld voor de openbaarvervoersbedrijven. Dat bedrag dekt ongeveer 93 procent van de exploitatieverliezen, stelt de vakbond, maar de inkomsten worden daarop nog in mindering gebracht. Bovendien is nog niet duidelijk of er voor volgend jaar ook op geld uit Den Haag kan worden gerekend.

De bonden willen voorkomen dat er bezuinigd wordt op het openbaar vervoer en dat daardoor de auto aantrekkelijker wordt voor veel mensen. Dat zou leiden tot meer drukte op de wegen en files en het wordt moeilijker om de klimaatdoelstellingen te halen. Volgens FNV zou er juist nu geïnvesteerd moeten worden om te zorgen dat Nederland goed openbaar vervoer behoudt.