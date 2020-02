„Overheid moet bouwpersoneel doorbetalen tijdens stikstofcrisis”

Het ministerie van Economische en Sociale Zaken moet het personeel van kwetsbare bouwbedrijven doorbetalen als ze tijdelijk geen werk hebben vanwege de PFAS- en stikstofproblematiek.

Daarvoor pleit voorzitter Onno Hoes van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) op het tv-programma Goedemorgen Nederland van omroep WNL op NPO 1. Met een doorbetalingsregeling wordt in de toekomst een personeelstekort voorkomen, vindt Hoes.

Veel bouwbedrijven zijn door het strengere milieubeleid kwetsbaar geworden, stelt Hoes. „Als deze lijn doorzet, hebben we in de toekomst geen personeel als we wél al die woningen kunnen gaan bouwen", zei de voorzitter. Op de woningmarkt veroorzaakt een structureel tekort aan woningen onbetaalbaar hoge huizenprijzen. De NVM luidde daarover onlangs de noodklok.

Hoes vindt dat een doorbetalingsregeling er moet komen in de periode dat de bouwers niet aan het werk kunnen. Ook moet het bouwpersoneel in die periode bij het vak betrokken blijven door bijvoorbeeld bijscholing te geven aan collega's.