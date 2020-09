‘Overheid kan girale betaling soms verplichten’

Het aanvaarden van contant geld is in de eurozone verplicht. Maar als er een goede reden is van algemeen belang dan mag de overheid in bepaalde gevallen girale betaling opleggen, vindt de advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie in een zaak rond omroepbijdrages in Duitsland.

Twee Duitse burgers wilden hun kijk- en luistergeld aan de Hessischer Rundfunk voldoen in contant geld. Dit werd geweigerd door deze openbare omroep, zich beroepend op zijn betalingsvoorwaarden. De zaak kwam terecht bij een Duitse rechtbank die het Hof om raad vraagt. Dat moet nog een definitief oordeel vellen. Het advies van de advocaat-generaal wordt niet altijd gevolgd.

Volgens de hoge adviseur kunnen de lidstaten wettelijke uitzonderingen vastleggen voor de overheid of bedrijven om bankbiljetten in het algemeen belang te moeten accepteren bij betalingen, maar die uitzonderingen moeten evenredig zijn.