Overfacturatie en geschuif met data bij Centrale Bank Suriname

Het te hoog factureren van dure auto’s, het antedateren van leningen en belangenverstrengeling tussen het eigen accountantskantoor van de president van Centrale Bank van Suriname (CBvS) en de bank. Dat zijn enkele van de onregelmatigheden die de afgelopen dagen naar voren zijn gekomen in het onderzoek naar misstanden bij de CBvS.

Dat zei minister van Financiën Gillmore Hoefdraad tijdens een vergadering van het Surinaamse parlement. Hoewel het onderzoek nog loopt, hebben Robert van Trikt, de hoogste baas van de bank, en zijn waarnemer Ingeborg Geduld-Nijman enkele dagen geleden hun ontslag ingediend. President Desi Bouterse heeft het ontslag van Van Trikt aanvaard, dat van Geduld-Nijman nog niet, aldus Hoefdraad.

Het was de eerste keer dat de Surinaamse regering informatie gaf over de perikelen bij de centrale bank. Geruchten over misstanden deden al meer dan een week de ronde. Hoefdraad zei niet uit te sluiten dat er ook een strafrechtelijk onderzoek komt naar de daden van de bankbestuurders.

Van Trikt was nog geen jaar actief bij de CBvS, hij werd in maart vorig jaar aangesteld.