Overeenstemming over alternatief dividendtaks

De nieuwe belastingmaatregelen voor bedrijven die VVD, CDA, D66 en ChristenUnie zijn overeengekomen, stimuleren de economische groei in ons land beter dan afschaffing van de dividendbelasting.

Dat zegt staatssecretaris Snel van Financiën in Het Financieele Dagblad. Maandag kwam de coalitie tot een alternatief voor de afschaffing van de dividendbelasting. Volgens Snel blijft het grootste deel van de bijna 2 miljard euro die de omstreden maatregel zou kosten, nu in Nederland. Het schrappen van de dividendbelasting zou vooral voordeel opleveren voor buitenlandse aandeelhouders.

Het kabinet laat het extra geld helemaal ten goede komen aan bedrijven. Er gaat nog meer geld naar de verlaging van de winstbelasting. Rutte III wilde de vennootschapsbelasting voor grote bedrijven al verlagen van 25 naar 22,25 procent. Die verlaging gaat nu naar 20,5 procent in 2021. Grote bedrijven moeten wel langer wachten op de verlaging. De eerste stap die voor 2019 stond gepland,gaat niet door, maar daarna daalt de belasting op winsten boven de 200.000 euro sneller.

Mkb

Voor het midden- en kleinbedrijf zou de winstbelasting al gaan van 20 naar 16 procent in 2021. Daar doet het kabinet nog een procentje van af, zodat de belasting voor het mkb uitkomt op 15 procent.

De werkgeverslasten op arbeid gaan vanaf 2021 structureel met 200 miljoen omlaag. Het kabinet wil daarmee het ondernemersklimaat verder verbeteren.

Ook komt er geld beschikbaar om de inperking van de gunstige belastingregeling voor buitenlandse werknemers te verzachten. De inperking gaat dus wel door, maar er komt een overgangsregeling voor expats die volgend jaar en in 2020 al de negatieve gevolgen ervan zouden ondervinden.

Verder verzacht het kabinet de pijn voor directeuren-grootaandeelhouders, die voortaan extra belasting moeten gaan betalen voor leningen boven de 500.000 euro die zij afsluiten bij hun eigen onderneming.

Kras

Premier Rutte denkt dat het nieuwe pakket maatregelen kan rekenen op meer politiek en maatschappelijk draagvlak. Op de vraag of het niet doorgaan van de afschaffing hem als premier een kras opleverde, antwoordde Rutte: „Mijn baan is het verzamelen van krassen.” Zowel Rutte als staatssecretaris Snel benadrukten gisteren dat verlaging of afschaffing van de dividendbelasting in de toekomst wel tot de mogelijkheden behoort.

De regeringspartijen VVD, CDA, D66 en CU zijn tevreden met het besluit. Ook de oppositie is blij dat de afschaffing niet doorgaat. Maar er is kritiek op de herverdeling. De linkse partijen willen meer geld voor de publieke sector; PVV, 50PLUS en FVD willen dat burgers meer profiteren.

De werkgevers zijn blij met de plannen. De FNV stelt dat het kabinet niet luistert naar de bevolking en dat het geld naar de werkenden moet gaan. Vakorganisatie RMU vindt het pakket maatregelen een goed alternatief, maar zou zelf andere keuzes maken. Er zou meer geld moeten naar kleine bedrijven, eenverdieners en de publieke sector.