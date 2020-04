‘Overbruggingsregeling werkt niet voor tuinders’

De regeling overbrugging werkbehoud (NOW) moet worden aangepast zodat ook tuinders er gebruik van kunnen maken. Met name bedrijven met een seizoensgebonden productie dreigen door de huidige regels achter het net te vissen, stelt branchevereniging LTO Nederland.

De overheid kijkt voor het omzetverlies naar de totale omzet in 2019 en deelt die door vier. Daar komt dan een omzet uit waar de huidige omzet minimaal een vijfde onder moet liggen. Bedrijven die normaal gesproken 50 tot 70 procent van hun omzet in de maanden maart tot en met mei halen, komen daardoor niet aan de drempelwaarde terwijl het eigenlijke omzetverlies veel groter is.

Volgens LTO hebben onder meer kwekers van bomen en planten en telers van bollen en bolbloemen nu haast niets aan de regeling.