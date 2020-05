Overbruggingskrediet moet klein bedrijf door crisis loodsen

Het kabinet schiet kleine bedrijven te hulp die leningen willen afsluiten om de coronacrisis te overleven. De overheid staat voor 95 procent van die leningen garant, tot een totaal van 713 miljoen euro, meldt het ministerie van Economische Zaken, dat de regeling al vanaf half mei hoopt te openen.

De leningen worden vooral verstrekt door banken. Doordat de overheid voor het overgrote deel van de lening garant staat, zijn financiers sneller bereid zo’n lening te verstrekken. Zo hoopt het kabinet te voorkomen dat gezonde kleine bedrijven die hard worden geraakt door de coronacrisis in geldproblemen komen en zelfs failliet gaan.

Het gaat om leningen tussen de 10.000 en 50.000 euro met een looptijd van maximaal 5 jaar en met een rente van maximaal 4 procent. Bedrijven met een omzet van 50.000 euro en die zeker sinds 1 januari 2019 staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel komen in aanmerking voor de regeling, mits ze voor de crisis voldoende winst draaiden.

In ieder geval Rabobank, ABN AMRO, ING, de Volksbank en Triodos hebben beloofd op deze manier leningen aan ondernemingen te verstrekken. De regeling is samen met de banken tot stand gekomen. Voorzitter Chris Buijink van de Nederlandse Vereniging van Banken is positief over het pakket. „Het is een goede aanvulling op het bestaande palet van maatregelen van overheid en banken om ondernemers door de coronacrisis te helpen”, zegt hij.

De regeling moet nog wel worden goedgekeurd door de Europese Commissie en wordt de komende tijd verder uitgewerkt.

„We kijken sinds de aankondiging van het Noodpakket voor banen en economie al of er meer steun nodig is”, zeggen staatssecretaris Mona Keijzer en minister Eric Wiebes van Economische Zaken. Partijen in de Tweede Kamer en ondernemersorganisaties vroegen al eerder aandacht voor de kredietverlening aan kleine bedrijven, die niet goed van de grond zou komen. De komende weken moet meer duidelijkheid komen over het tweede noodpakket dat per 1 juni zal ingaan.