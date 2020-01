‘Over een jaar elektrische DAF-trucks op de weg’

Truckmaker DAF brengt binnen een jaar tot anderhalf jaar een volledig elektrische vrachtwagen op de markt. Daar test het Eindhovense bedrijf al mee, net als zusterondernemingen Kenworth en Peterbilt. Moederbedrijf Paccar meldde dat bij de publicatie van zijn jaarcijfers.

Paccar zegt verder een goed jaar te hebben gehad met recordomzet en -winst. Het bedrijf verkocht voor 25,6 miljard dollar aan vrachtwagens en hield daar een winst van 2,4 miljard dollar aan over.

DAF heeft in Europa een marktaandeel van ruim 16 procent in de categorie vrachtwagens van meer dan 16 ton. Daarvan zetten DAF-klanten er afgelopen jaar 59.900 op kenteken. Ook groeide de verkoop van DAF-trucks Zuid-Amerika vorig jaar.

Voor komend jaar verwacht Paccar dat er in Europa tussen de 260.000 en 290.000 vrachtwagens in dat segment worden afgeleverd. Het Amerikaanse concern rekent ook op groei in de Verenigde Staten en Zuid-Amerika.