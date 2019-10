Ouderen zinnen op acties tegen pensioenkortingen

Ouderen willen massaal in actie komen om pensioenkortingen te voorkomen. Bij seniorenorganisatie ANBO staat de telefoon roodgloeiend door de vele boze bellers. „Sommige ouderen zeggen dat ze hun rollator al hebben klaarstaan voor acties. Of ze zeggen dat ze best met de rollator over de snelweg naar Den Haag willen gaan”, vertelt een woordvoerster.

ANBO vindt dat het kabinet de rekenrente voor pensioenfondsen moet aanpassen, om de dreigende kortingen voor te zijn en gepensioneerden weer zicht te geven op verhoging van hun pensioen. Daarom roept de organisatie haar leden ook op om in actie te komen.

Maar voorlopig hoeft Den Haag nog niet te rekenen op een massale gang van ouderen richting het Malieveld. De acties bestaan nu vooral uit het verzamelen van boze reacties, aldus de zegsvrouw. Achter de schermen zou wel al gewerkt worden aan „hardere acties”, maar wat die precies inhouden is nog niet duidelijk.

Komende weken staan eerst nog gesprekken gepland tussen ANBO en minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken, de Tweede Kamer en De Nederlandsche Bank (DNB). Pas als duidelijk wordt dat er via die weg niks te bereiken valt, wil ANBO acties groter gaan aanpakken.