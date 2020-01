Ouderen spekken vrijetijdssector

De vrijetijdssector zal de komende jaren profiteren van actieve en koopkrachtige ouderen.

Volgens economen van ABN AMRO zullen 65-plussers in de periode tot 2023 jaarlijks zeker 100 miljoen euro extra aan vakanties en uitjes uitgeven. Dat zal vooral de nodige impuls geven aan de reisbranche, die naar verwachting met 5 procent zal groeien dit jaar en volgend jaar, menen de kenners.

Ouderen zijn een interessante doelgroep voor de sector omdat hun aandeel in de bevolking toeneemt, zowel in Nederland als in de rest van Europa, schrijven de onderzoekers. „Zij hebben bovendien veel tijd en beschikken doorgaans over meer inkomen of vermogen dan jongere generaties. Ouderen gaan ook vaker buiten het hoogseizoen op vakantie en zorgen zo voor een betere spreiding van het toerisme over het jaar. Zij zijn immers niet gebonden aan schoolgaande kinderen of een baan.”

Volgens de economen zullen ook steeds meer ouderen uit het buitenland Nederland bezoeken, ook als gevolg van de vergrijzing. In de Europese Unie neemt het aantal 55-plussers in de komende vijf jaar met ruim 12 miljoen toe, terwijl bij de groep 15 tot 55 jaar sprake zal zijn van krimp.

Overnachtingen

Sowieso zal Nederland volgens de bank profiteren van de toename van het aantal buitenlandse toeristen. Sinds 2012 is sprake van een jaarlijks stijging van het aantal overnachtingen met 8 procent. Buitenlandse toeristen zijn goed voor meer dan de helft van het aantal hotelovernachtingen, en zijn goed voor 40 procent van de toeristische uitgaven. „Door de stijgende welvaart in opkomende economieën groeit ook het toerisme uit deze landen sterk. Daarnaast profiteren toeristen uit de Verenigde Staten en Azië van de relatief zwakke euro”, verklaart Paul Metzemakers, Sector Econoom Leisure bij ABN AMRO.

De groei van de vrijtijdssector was volgens ABN AMRO vorig jaar 1,5 procent. Daarmee is sprake van een groeivertraging gelet op de ruim 4 procent groei een jaar eerder. Vooral bij restaurants en cafés viel de omzetgroei volgens de bank tegen. Daartegenover stond weer een stevige groei van de fastfoodsector.

Het gebrek aan personeel zit volgens de economen de groei van de sector in de weg. Vooral hotels weten maar moeilijk aan nieuw personeel te komen. Volgens ABN AMRO kan dit worden opgelost met beter personeelsbeleid en ICT-toepassingen. De vrijetijdssector zal volgens de bank dit jaar en in 2021 met 2,5 procent groeien.