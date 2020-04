‘Ouderen ook financieel extra kwetsbaar door coronacrisis’

Ouderen zijn ook in financieel opzicht extra kwetsbaar als gevolg van de coronacrisis. Omdat zij minder goed mee kunnen komen in de digitale wereld, lopen zij relatief veel risico om slachtoffer te worden van oplichters die hen met babbeltrucs geld af willen troggelen.

Daarvoor waarschuwen ABN AMRO en ouderenbond ANBO. Zij zeggen de afgelopen weken veel signalen te hebben ontvangen dat oplichters en criminelen extra actief zijn richting ouderen. Die kunnen vaak de deur niet uit en krijgen geen bezoek van bijvoorbeeld familieleden die hen helpen met financiële zaken.

„Het is natuurlijk heel aardig dat mensen aanbieden om boodschappen te doen”, zegt ANBO-bestuurder Liane den Haan. „Maar het is erg onverstandig om zomaar je pinpas mee te geven of iemand toegang tot je bankrekening te geven.” Criminelen zien volgens haar hun kans schoon nu mensen nog meer aan huis gebonden zijn.

Banken hebben de afgelopen jaren hun dienstverlening grotendeels gedigitaliseerd en kantoren wegbezuinigd waar klanten binnen konden lopen voor vragen. ABN AMRO is daarop geen uitzondering. Seniorenorganisaties waarschuwen al langer dat met name ouderen daar problemen door ondervinden.

ABN AMRO erkent inmiddels ook dat veel oudere klanten toch behoefte hebben aan persoonlijk contact bij het regelen van dagelijkse bankzaken. Daarom gaat maandag een speciale telefoonlijn open waar de circa 700.000 senioren die de bank onder zijn klanten telt terecht kunnen met vragen.