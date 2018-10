Oudere werknemer in de knel na sluiting distributiecentrum EMTÉ in Kapelle

Voor het distributiecentrum van de EMTÉ Supermarkten in Kapelle valt op 1 maart 2019 het doek. De directie verwacht dat de meesten van de 130 vaste krachten snel een andere baan zullen vinden. Maar voor de oudere werknemers zal dat moeilijker zijn.

Bij het distributiecentrum (dc) werken 46 medewerkers 15 jaar of langer. 19 medewerkers zijn ouder dan 55 jaar.

Sinds op 5 maart Jumbo en Coop aankondigden de supermarkten van EMTÉ van groothandel Sligro over te nemen, worden wekelijks ongeveer vier EMTÉ-supers omgevormd tot Jumbo of Coop. Eind dit jaar zullen 43 supermarkten een gedaanteverwisseling hebben ondergaan, in 2019 volgen er nog eens 90.

In het gigantische dc van EMTÉ in het Zeeuwse Kapelle merkten ze dat het rustiger werd. „Voorheen reden er hier tegen het eind van de middag nog wel twintig steekwagens rond”, zegt medewerker Erik Minnegal. „Nu zijn het er vijf.”

Voor het dc is straks geen plaats meer wanneer de transitie van de EMTÉ Supermarkten voltooid is. Het gaat, samen met het centrum in Putten, dicht. „Het dc in Kapelle ligt straks een beetje aan de uiterste rand van het gebied waar de Jumbo’s en Coop-supers zich zullen bevinden”, zegt algemeen directeur van de EMTÉ Holding Jaap Tukker. „Bovendien staat er in Breda een nog veel groter, zeer modern ingericht dc van Jumbo vanwaaruit de supers ook prima bevoorraad kunnen worden.”

Op 3 oktober lichtte EMTÉ zijn medewerkers in Kapelle in over de aanstaande sluiting van hun dc. „Ze hadden het wel een beetje verwacht. Er kwam een eind aan een lang proces van onzekerheid”, aldus Tukker. Zowel de directie als het personeel en de gemeente Kapelle zijn optimistisch over het lot van het personeel. De inschatting is dat velen snel weer aan het werk zullen zijn gezien de gunstige economie. Voor een kleine groep oudere medewerkers zal dat echter lastig worden; de Kapelse wethouder Evert Damen (CDA) heeft al toegezegd dat zijn gemeente die groep eventueel wil helpen.

Jaap Tukker en locatiedirecteur Richard van Ruiten zeggen dat de sfeer op de werkvloer ondanks de aanstaande sluiting goed is. Van Ruiten: „Mensen doen hun ding, maar je merkt dat ze op zoek zijn naar ander werk, waarbij wij hen zo goed mogelijk begeleiden. Een deel van hen, ik schat een man of dertig, is zelfs al ergens anders aan de slag gegaan.”

In de hal van het gebouw hangen tientallen advertenties aan de muur van bedrijven in de omgeving die jobs aanbieden. Van Ruiten: „Deze bedrijven vroegen ons of ze hun vacatures bij ons mochten ophangen. Daar werkten we graag aan mee.” Tukker: „Het gaat ook om de toekomst van onze medewerkers. Voor Kapelle heeft deze sluiting impact. Dat begrijpen wij heel goed.”

Op 1 november is er een banenmarkt in het dc waar bedrijven zich presenteren. Het dc van Jumbo in Breda zoekt nog ongeveer 150 logistieke medewerkers. „We hopen daar een aantal van onze mensen te kunnen plaatsen”, zegt Van Ruiten. Ze moeten dan wel zelf solliciteren. „Maar ik kan me ook voorstellen dat ze liever wat dichter bij huis iets geschikts zoeken.”

Medewerker Erik Minnegal uit Middelburg heeft gesolliciteerd bij het dc in Breda en heeft goede hoop dat hij er aan de slag kan. Vier collega’s deden hetzelfde. „Misschien kunnen we straks samen rijden.” Hij zag de sluiting aankomen. „Ik hoorde de geruchten al in april. Er is hier minder te doen door de omschakeling van onze supers naar de Jumbo- of Coopformule, want wij bevoorraden alleen de EMTÉ-supermarkten.”

Frits Baaijens uit Kruiningen is teamleider emballage bij het dc. Hij vertegenwoordigt het distributiecentrum in de centrale ondernemingsraad van de EMTÉ Holding. „Het is jammer wat er nu gebeurt, maar zakelijk geziensnap ik het besluit wel”, zegt Baaijens. „Het doet wel pijn. Na jaren inzet verlies je je baan. Maar er zijn veel mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Voor collega’s die de 60 zijn gepasseerd, wordt het echter lastig. Voor hen probeer je je als ondernemingsraad sterk te maken.”

Wethouder Damen erkent dat probleem. In februari hoort hij van de EMTÉ Holding hoe het oudere medewerkers is vergaan. „Als gemeente kunnen we deze groep mogelijk helpen via een gemeenschappelijke regeling van Bevelandse gemeenten die mensen actief naar ander werk begeleidt.”

De vakbonden waren niet betrokken bij de totstandkoming van het sociaal plan, zegt bestuurster Kitty Huntjens van het CNV. „De werkgever is samen met de ondernemingsraad een sociale begeleidingsregeling overeengekomen.” Volgens Huntjens is het „op zich een goed plan. Er wordt in onderkend hoe belangrijk het is dat mensen aan het werk blijven. De ontslagen medewerkers worden actief ondersteund in het begeleidingstraject van werk naar werk. Het is heel belangrijk dat daar aandacht voor is. Het plan voorziet in opleidingsmogelijkheden en er zijn goede financiële regelingen.” Boven op de wettelijke transitievergoeding krijgen de boventallige medewerkers een bonus van 50 procent, mits ze de vaststellingsovereenkomst tekenen. „Maar geld kan het verlies van een baan nooit goedmaken.”

Bestuurster Melanie Blonk van de reformatorische vakorganisatie RMU betreurt het dat de bonden niet bij het opstellen van het sociaal plan zijn betrokken. „Een gemiste kans”, vindt zij. Het is haar niet duidelijk waarom de bonus van 50 procent alleen wordt toegekend bij het tekenen van de vaststellingsovereenkomst. Dat zou volgens Blonk mensen ontmoedigen om hun ontslag te laten toetsen bij het UWV.