Oudere werknemer heeft zo zijn voordelen voor werkgever

Natuurlijk, het kabinet doet er alles aan om de kansen van 50-plussers op de arbeidsmarkt te vergroten. Maar de praktijk leert dat een oudere werkloze toch nog moeilijk aan een baan komt.

De 50-plussers hadden het zwaar in de achterliggende crisisjaren. Als ze op straat kwamen te staan, kregen ze niet snel weer ander werk. Ja, de situatie is anno 2018 iets verbeterd, maar van de ongeveer 400.000 werklozen zijn er nog altijd 87.000 tussen de 55 en 75 jaar, blijkt uit cijfers van het CBS.

Een wat oudere werknemer krijgt al snel het etiket ”te duur” of ”te oud om nog wat te leren” opgeplakt. Anderzijds blijkt het overgrote deel van de werkgevers positief over oudere werknemers. Toch nemen zij nog te weinig maatregelen om werknemers lang aan de slag te houden, blijkt uit het rapport ”Arbeidsmarkt in kaart: werkgevers 2017” van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Driekwart van de werkgevers zegt dat werknemers van 55 jaar of ouder even goed presteren als jongere werknemers, terwijl 12 procent ze zelfs beter vindt functioneren.

Werkgevers doen er goed aan om de voordelen van een 50-plusser als werknemer onder ogen te zien.

Ervaring. Ze hebben al zo veel ervaring dat een korte bij- of omscholingscursus in plaats van een volledige opleiding genoeg is om hun kennis up-to-date te krijgen.

Financieel voordeel. Er bestaan diverse regelingen voor 56-plussers die een uitkering krijgen, omdat ze geen baan meer kunnen vinden. Bijvoorbeeld het zogeheten loonkostenvoordeel (LKV). Dit is een tegemoetkoming voor werkgevers die oudere werknemers in dienst nemen. Het UWV kan meer informatie geven over alle regelingen waar een werkgever gebruik van kan maken.

Besparing. Wie een ervaren 50-plusser aanneemt die solliciteert, hoeft geen (duur) recruitmentbureau in te schakelen.

Rol van mentor. Een 50-plusser door zijn ervaring en kennis jongere collega’s adviseren en begeleiden. Dat bespaart een coach.

Flexibel. De meeste 50-plussers zijn flexibel. Doorgaans hebben ze geen kinderen meer thuis en hoeven ze daarom niet per se rekening te houden met schoolvakanties. Handig als er andere collega’s zijn die wel jonge kinderen hebben.

Aanwezig. Een 50-plusser is minder vaak afwezig op het werk. Bevallingsrust of ouderschapsverlof zijn niet meer aan de orde.

Stabiel. Een oudere werknemer beseft doorgaans dat de tijd van carrière maken voorbij is. Hij zal minder snel van baan willen veranderen en niet veeleisend zijn qua salaris. Hij wil ‘gewoon’ werken en een inkomen hebben.

Tenslotte adviseer ik een werkloze 50-plusser die zich al drie keer een slag in de rondte heeft gesolliciteerd dit: zoek ook eens buiten je eigen kaders. Dat kan verfrissend zijn. Misschien maak je als bouwkundige wel kans in de zorgsector of slaag je als technisch medewerker prima in een baan voor de klas op het VMBO. Daar snakken ze naar mensen met ervaring, zeker bij de technische opleidingen.

En neem genoegen met het salaris dat je wordt geboden. Wees tevreden, je hoeft niet het onderste uit de kan te halen.

De auteur is directeur van de christelijke vakorganisatie CGMV. Reageren? sociaal@refdag.nl